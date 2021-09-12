انخفاض البلطي وزيادة الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 20 و23 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير5 جنيهات، ليتراوح بين 90 و175 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 60 و80 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 65 و75 جنيها.

كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.