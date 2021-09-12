إيرادات شركة القلعة تقفز 37% خلال الربع الثاني من العام الجاري

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت إيرادات شركة القلعة للاستشارات المالية بنسبة 37% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتحقق 10.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة عام 2020، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وأضاف أن الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة سنوية 105% إلى 750.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة بفضل مردود المبادرات التي نفذتها إدارة القلعة لتحقيق النمو والارتقاء بالكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى المردود الإيجابي لتحسن هامش ربح التكرير على أداء الشركة المصرية للتكرير.

وتكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 401.5 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 712.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا للبيان.

ويرجع نمو الإيرادات، بعد استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، إلى ارتفاع إيرادات شركة طاقة عربية بنسبة سنوية 27% لتبلغ 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 بفضل نمو حجم أنشطة توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء خلال نفس الفترة في ضوء حالة التعافي التي يشهدها السوق.

كما ساهم في ذلك النمو ارتفاع إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 35%، بفضل المردود الإيجابي لتشغيل المصنع المتطور الجديد بشركتها التابعة البدار.

، ارتفعت إيرادات شركة الوطنية للطباعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل تحسن مبيعات أنشطة التصدير ونجاح سياسة التسعير التي تتبناها شركتها التابعة يونيبورد.

وقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الاستثمارات التابعة نجحت في تجاوز تداعيات أزمة (كوفيد – 19) بالأسواق التي تعمل بها الشركة وأحرزت أقصى استفادة من بوادر التعافي التي تشهدها الأسواق بالتزامن مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على حركة الأنشطة التجارية.