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رغم انخفاضها في أغسطس.. 41% زيادة بأسعار البترول منذ بداية 2021 (جراف تفاعلي)

03:27 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
رغم انخفاضها في أغسطس.. 41% زيادة بأسعار البترول منذ بداية 2021 (جراف تفاعلي)

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار البترول خلال شهر أغسطس الماضي لأول مرة في 5 أشهر منذ آخر انخفاض شهري لها في مارس الماضي.

ووصلت أسعار خام البترول برنت إلى نحو 72.99 دولار للبرميل بنهاية أغسطس الماضي بتراجع 3.34 دولار عن سعر البرميل في نهاية يوليو الماضي بنسبة انخفاض 4.4%.

ورغم هذا التراجع، ظلت أسعار خام برنت مرتفعة بنسبة 40.9% مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2020 حينما كان سعر البرميل 51.80 دولار، لتصل قيمة الزيادة في البرميل إلى نحو 21.19 دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال أول 8 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.

أسعار البترول البترول زيادة بأسعار البترول

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