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البترول: توفير كميات غير مسبوقة من الغاز لمحطات الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة

11:35 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
البترول: توفير كميات غير مسبوقة من الغاز لمحطات الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة

أرشيفية

كتب – مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن استهلاك الغاز الطبيعي والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته خلال اليومين الماضيين بصورة قياسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن قطاع البترول وفر كامل هذه الكميات غير المسبوقة والتي بلغت نحو ٥٢١٠ مليون قدم مكعب غاز مكافيء يوميا بزيادة نسبتها ١١٨٪ عن الاحتياجات المخططة لتلك الفترة مع الالتزام بالتأمين الكامل لباقي احتياجات القطاعات المستهلكة كالقطاعات الصناعية والبتروكيماويات والمنازل وتموين السيارات بالغاز إلى جانب الاستمرار في تصدير تعاقدات شحنات الغاز .

وتمثل الكميات الحالية التي تم استهلاكها من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والبالغة ٤٦٧٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا نحو ٦٧٪ من استهلاك الغاز محليا بالاضافة الى توفير اكثر من ١٣ الف طن مازوت لاستكمال احتياجات محطات الكهرباء.

وزارة البترول والثروة المعدنية البترول محطات الكهرباء الموجة الحارة الغاز الطبيعي

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