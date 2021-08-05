تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و23 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر الفليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.