معيط: نستهدف تسليم 1700 سيارة في أغسطس بمبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تسعى، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف معيط أن من المقرر تسليم 1700 سيارة جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس الجاري وذلك بعد أن حصل 3 آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم في أبريل إلى نهاية يوليو 2021، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة نحو 73.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر.

وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي في ظل ما تشهده من إقبال متزايد؛ بما يُسهم في التذليل الفوري لأي عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة، إنه تم حتى الآن تخريد 3472 سيارة قديمة.

وأضاف أن المبادرة تلقت 217 طلبًا لإحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى: "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر" عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية: (www.gogreenmasr.com).

كما تلقت المبادرة 301 طلب لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في 4 يوليو 2021، بحسب أمجد منير.

وأشار إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة، من الحكومة والقطاع المصرفي وشركات إنتاج السيارات وشركات التأمين، حريصة على تذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتقديم التيسيرات لهم.

وأوضح أمجد منير أن من أهم هذه التيسيرات: تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني بالبنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.

وقال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه تم إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة الراغبين في الانضمام لمبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"؛ حتى يتسنى لهم استيفاء بياناتهم، وإخطارهم بأنه في حالة عدم استكمال الإجراءات المقررة قبل نهاية أغسطس 2021 سيتم إلغاء طلباتهم.

وأضاف أن فريق الدعم الفني يواصل عمله بكل جدية في الرد على أي استفسارات يتم تلقيها من المواطنين سواءً عبر صفحة المبادرة الرئاسية بالفيسبوك، أو الخط الساخن: (15707)، على مدار 14 ساعة يوميًا.