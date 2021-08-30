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مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:49 م الإثنين 30 أغسطس 2021
مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% إلى مستوى 11163 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 39.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 6.6 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 45.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.11% إلى مستوى 11113 نقطة.

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