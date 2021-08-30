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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:39 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% إلى مستوى 11163 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.11% إلى مستوى 11113 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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