تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 11120 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.55% إلى مستوى 11064 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.