تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 11120 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.55% إلى مستوى 11064 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
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