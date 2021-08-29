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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:07 ص الأحد 29 أغسطس 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 11120 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.55% إلى مستوى 11064 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

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