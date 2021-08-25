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انخفاض البلطي.. تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

11:10 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
انخفاض البلطي.. تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

السمك البلطي

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و80 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر كيلو البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

السمك البلطي أسعار السمك المأكولات البحرية سوق الجملة

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