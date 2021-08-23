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وزير المالية: رفع الحجز عن أكثر من 3 آلاف ممول للضرائب في 15 شهرا

10:32 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
وزير المالية: رفع الحجز عن أكثر من 3 آلاف ممول للضرائب في 15 شهرا

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من 1% إلى 10% من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو 159.7 مليون جنيه.

وأضاف معيط في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وذكر أن هذه التيسيرات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.

وأوضح الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في "ضريبة الدخل أو القيمة المضافة"، بقيمة إجمالية 55.5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

وأشار إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ 1187 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 58.1 مليون جنيه.

وقال الوزير إنه تمت إتاحة تقسيط باقي المديونية المستحقة عن هؤلاء الـ 1187، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

وأضاف أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 700 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10% من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 46.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

محمد معيط وزير المالية رفع الحجز الإداري ضريبة الدخل والقيمة المضافة

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