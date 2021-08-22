"تنمية المشروعات" يتيح 1587 فرصة عمل بقنا عبر تمويل مشروعات "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مول 1249 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بالمراكز الخمسة المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة قنا وهي "دشنا، والوقف، وفرشوط، وقوص، وأبو تشت" بإجمالي تمويل بلغ حوالي 29.5 مليون جنيه وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو.

وأضاف الجهاز، خلال بيان له اليوم الأحد، أن هذه المشروعات أتاحت 1587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة، وتنمية مهارات المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا، إن الجهاز سلم مؤخرا 4 عقود متناهية الصغر بقيمة 5.3 مليون جنيه لأربعة جمعيات أهلية بالمحافظة وهي جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا، وجمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعي، وجمعية تنمية المجتمع بأبو مناع بحري بمركز دشنا.

وأضاف العماري أنه سيتم من خلال هذه العقود تمويل ما يزيد عن 1100 مشروع متناهي الصغر ويستفيد منها ما يقرب من 1200 مواطن.

وذكر أنه في مجال الخدمات غير المالية، استخرج فرع الجهاز بقنا رخصا مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع لعدد 201 مشروع، كما استخرج 163 بطاقة رقم قومي وشهادات التصنيف والمزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، بالإضافة إلى استخراج 182 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية.

كما نظم فرع الجهاز بقنا دورتين تدريبيتين لتنمية مهارات ريادة الأعمال استفاد منها 32 متدربا ومتدربة، وعقد 11 ندوة لتوعية المواطنين بالخدمات التي يقدمها الجهاز لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، وفقا للعماري.

وأشار العماري إلى أن الفرع وفر دراسات جدوى استرشادية لحوالي 19 مشروعا، واستفاد 14 عميلا من خدمات التسجيل بسجل الموردين والسلاسل التجارية المعروفة.