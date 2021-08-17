مشتريات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.98% إلى مستوى 10937 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.83%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 32.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 16.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 16.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 11046 نقطة.