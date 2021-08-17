Masrawy logo white

مشتريات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:56 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
مشتريات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.98% إلى مستوى 10937 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.83%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 32.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 16.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 16.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 11046 نقطة.

البورصة تعاملات البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

استعداداً لتركيبه.. تأهيل موقع مصنع الفلنكات الجديد بـ"سيجوارت"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
123

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

429

متعافون اليوم

285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا