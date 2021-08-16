هشام توفيق يتابع إجراءات تعميم النظام الجديد لتداول القطن بالمحافظات

كتبت- شيماء حفظي:

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تعميم النظام الجديد لتداول الأقطان للموسم 2021-2022، في كافة المحافظات.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين، أشاد الوزير بالنتائج المحققة لمنظومة التجارة الجديدة، والتي تم تطبيقها تجريبيا على مدار العامين الماضيين بداية بالفيوم وبني سويف وتمت إضافة الشرقية والبحيرة لاحقا إلى أن جاء قرار مجلس الوزراء بتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأكد توفيق على أن المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة.

وأوضح الوزير، أن اللجنة انتهت من تحديد عدد مراكز تجميع الأقطان في محافظات الوجه القبلي.

والمقرر بدء العمل فيها أول سبتمبر المقبل عددها 26 مركزا موزعة على خمس محافظات هي الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج، بحسب البيان.

وأشار توفيق إلى أن العمل بمراكز التجميع سرف يسير وفق آليات جرى العمل بها خلال العامين الماضيين في التطبيق التجريبي للمنظومة، من حيث تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع وإجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر إحدى البنوك.

كما أشار الوزير إلى أن مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري سوف تبدأ عملها من أول أكتوبر المقبل، على أن يتم متابعة الاستعدادات الخاصة بتحديد المراكز في اجتماع لاحق الأسبوع القادم.

وذكر البيان، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.