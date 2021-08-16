تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 782 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 770 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 894 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6256 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.21%، ووصل سعر الأوقية إلى 1775.9 دولار في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة.