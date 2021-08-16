نمو قطاع العقارات يقفز بأرباح أوراسكوم للتنمية ثلاثة أضعاف في 6 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

قفز صافي أرباح شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مدفوعًا بنمو قوي لقطاع العقارات.

وبحسب بيان للشركة مرسل للبورصة اليوم الاثنين، فإنها حققت أرباحًا بقيمة 744.6 مليون جنيه خلال نصف العام الجاري، مقارنة بـ168.4 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام 2.9 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وحققت الشركة صافي مبيعات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.8 مليار جنيه في النصف الأول من 2020، وفقًا للبيان.

وقالت الشركة إن مبيعات العقارات ارتفعت 40% في النصف الأول من العام، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الوحدات التي تعاقد عليها إلى 647 وحدة.

وأرجعت الشركة نمو المبيعات العقارية إلى الانتعاش القوي في عمليات شراء العقارات عبر جميع الوجهات.

وسجلت الإيرادات العقارية زيادة نسبتها 112.7% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه في النصف الأول من العام.

وقالت الشركة إنه من الصعب مقارنة نتائج النصف الأول من العام الجاري بنفس الفترة العام الماضي، بالنسبة لقطاع فنادق المجموعة نظرًا لتعليق أنشطة السياحة في مصر خلال هذه الفترة العام الماضي.

وأوضحت أن نتائج قطاع الفنادق متأثرة بشدة نتيجة انتشار فيروس كورونا وقيود السفر وعمليات الإغلاق واسعة النطاق.

وأضافت الشركة أن قطاع إدارة المدن حافظ على الأداء القوي منذ بداية العام، واستمر في تأمين تدفق الإيرادات للمجموعة رغم الأوقات الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة.

وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 29.3% في النصف الأول من 2021؛ لتصل إلى 410.1 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن قطاع فنادق الجونة لا يزال متأثرًا من تداعيات فيروس كورونا، ومع ذلك ارتفعت نسبة الإشغال من 26% مسجلة أرباحًا تشغيلية بالنسبة للغرف المتاحة بقيمة 407 جنيهات للغرفة خلال الربع الأول من العام إلى 33% مسجلة أرباحًا تشغيلية بقيمة 690 جنيهًا في الربع الثاني من العام.

وخلال الربع الثاني من العام ارتفع صافي الربح 4 مرات إلى 306.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في نفس الربع بنسبة 50.7% إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بالربع الثاني العام الماضي.

وقالت الشركة إنه بالنظر إلى عام 2021 تظل الرؤية محدودة حيث لا يزال الوضع المتغير باستمرار نتيجة جائحة كورونا وتوقيت انتشار اللقاحات، وبناءً على ذلك لا تزال المجموعة عند موقفها بشأن تعليق المؤشرات الإرشادية المتوقعة.

وأضافت أن الشركة بدأت النصف الثاني من العام بنمو قوي، ما يدعمها في استمرار تحقيق نتائج مالية قوية، مشيرة إلى أنها ستواصل الإسراع في عمليات البناء للالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها، مما يترتب عليه زيادة إيرادات القطاع العقاري للشركة.

وأبدت الشركة تفاؤلها من عودة السياحة إلى المستوى الطبيعي مع عودة السياح الروس إلى مصر.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.