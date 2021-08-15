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ارتفاع أسعار المكرونة بعد زيادة طن الدقيق بالأسواق

02:52 م الأحد 15 أغسطس 2021
ارتفاع أسعار المكرونة بعد زيادة طن الدقيق بالأسواق

أسعار المكرونة

كتبت-دينا خالد:

قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعا بنحو 10% للطن في نهاية يوليو الماضي.

وأضاف عمران لمصراوي، أن أسعار الدقيق ارتفعت منذ بداية العام تدريجيا بنحو 4 جنيهات للكيلو.

وأشار عمران إلى أن سعر طن الدقيق السائب، أصبح يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه في سوق الجملة.

وأوضح عمران أن سعر كيلو الدقيق المعبأ يتراوح بين 11 و16 جنيها بالأسواق باختلاف الأنواع والماركات.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى ارتفاع أسعار المكرونة 5% أي بنحو 50 قرشًا في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات، في بداية يوليو، بحسب عمران.

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