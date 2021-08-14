أسعار الخضروات والفاكهة تستقر في سوق العبور اليوم
كتبت - دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.9 جنيه.
البطاطس بين 3 و6 جنيهات.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه .
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .
المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.
المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.
المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها
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