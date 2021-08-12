بعد قفزتها الكبيرة أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد قفزتها الكبيرة أمس الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر قفزت خلال تعاملات أمس الأربعاء 14 جنيهًا للجرام الواحد، بحسب ما قاله إيهاب وصفي نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي مساء أمس.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 772 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6176 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بقيمة طفيفة بلغت 0.23 سنتا للأوقية مقارنة بختام جلسة أمس، ووصل سعر الأوقية إلى 1751.4 دولار في الساعة 12:23 ظهرا بتوقيت القاهرة.