المجلس التصديري: صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 46% في النصف الأول من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع سجلت ارتفاعا ملحوظا بالنصف الأول من 2021 بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان من المجلس التصديري اليوم الخميس، بلغ حجم صادرات الملابس 918 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت لويس أن صادرات القطاع خلال شهر مايو 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة 107% لتبلغ 122 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات القطاع خلال شهر يونيو بنسبة 55% لتبلغ 199 مليون دولار مقابل 128 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لماري لويس.

وقالت لويس إن صادرات القطاع تسجل أداءً جيدا جدا منذ مطلع العام الحالي، وذلك مع تحسن الطلب في الأسواق الدولية، ونشاط المجلس التصديري للملابس في زيادة الوعي بمتطلبات السوق وتنظيم عدد من الفعاليات التي تهدف إلى الارتفاع بإجمالي الصادرات وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع التصدير لتحقيق معدلات مصرية غير مسبوقة للتصدير.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة مشاركة 9 مصانع مصرية بفعاليات معرض "ماجيك شو" المقام بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس 2021، في أول دورة فعلية من المعرض تنعقد منذ ظهور جائحة كورونا.

وأشار المجلس إلى مشاركته بفعاليات المعرض بالتنسيق والتعاون مع برنامج "GTEX MENATEX Egypt" التابع لمركز التجارة الدولي "ITC".

ولفت المجلس إلى الاشتراك في المعرض الافتراضي التي توفره إدارة المعرض لمدة شهرين من أول أغسطس حتى أول أكتوبر 2021 وهو نظام جديد اتبعته معظم الإدارات المنظمة للمعارض لمساعدة كافة المصدرين على تعزيز نفاذ صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية وتقديم فرص متكافئة.

وأشادت رئيسة المجلس التصديري بقواعد المعارض الجديدة للعام المالي 2021-2022 والتي تم إقرارها مؤخراً، مشيرة إلى الدور الحيوي لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في تلبية مطالب قطاع التصدير والوصول بأفضل شكل للبرنامج الجديد للاشتراك بالمعارض.

وأشارت لويس إلى أن عزم الحكومة المصرية على تنمية الصادرات القطاعية يظهر من خلال إقرار نسب مساندة في منظومة المعارض الجديدة تتراوح بين 60 و80% وفق حجم التصدير لكل شركة، وهذه النسب تساعد المصدرين الصغار على زيادة صادراتهم.

وقالت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه يجري التعاون مع برنامج "GTEX MENATEX Egypt" للعمل على تطوير الأدوات الترويجية الفعلية والإلكترونية للمصانع الصغيرة والمتوسطة المشاركة في معرض "ماجيك شو".

وأعلنت المدير التنفيذي للمجلس مشاركة مصانع الصياد للتريكو، والسويسرية للملابس القطنية، وكويز جروب، وجولدن لاين سانتانا، والبيت الدولي للمنسوجات، وبشارة للأزياء، وساف للملابس الجاهزة، وسمير للفانلات في معرض ماجيك شو.

وأشارت إلى التعاون مع برنامج "GTEX MENATEX Egypt" لمساعدة هذه المصانع في تحديث المواقع الإلكترونية أو إنشاء مواقع جديدة.

وكشفت شيرين حسني عن أدوات ترويجية جديدة لجذب المشترين والعملاء من كافة الأسواق الدولية من خلال تصوير المنتجات الذي أصبح في غاية الأهمية حتى يتمكن المستورد الأجنبي من الاطلاع على الإنتاج المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المصانع على العملية التصديرية بداية من التواصل مع العملاء والمتابعة حتى إتمام عملية التصدير.