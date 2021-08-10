قرار جمهوري بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء "جامعة مصر للمعلوماتية" جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف طلعت في بيان اليوم الثلاثاء، أن جامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتكون أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها.

وتهدف الجامعة إلى المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي المتزايد خاصة والإقليمي والعالمي عامة.

وأشار عمرو طلعت إلى أن الجامعة مصر للمعلوماتية تأسست في العاصمة الإدارية الجديدة التي تنشئها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار العمل على بناء مجتمع معلوماتي متكامل لدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن العاصمة الإدارية تتيح بيئة إبداعية لطلاب الجامعة من خلال ما تتضمنه من وحدات ومشروعات تابعة للوزارة، ومراكز بحثية متخصصة، ومعاهد التدريب على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووحدات الحضانات لرعاية المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى واحة التكنولوجيا التي تستضيف الشركات العالمية والمحلية والبنوك مما يساهم في توفير فرص لتدريب الطلاب، و فرص عمل للخريجين، وشراكة في البحوث التي تعمل على حل مشكلات واقعية.

وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، وتم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين بالتعاون مع نظرائهم من الجامعات الدولية فى عدة مجالات ومنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الالكترونيات، وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة، و تجربة المستخدم، وتصميم الألعاب الالكترونية، والتصميم الفني للمنتجات في مجال الفنون الرقمية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات هذا العام في أكتوبر 2021، في المبنى الأول للجامعة والذي يسع أكثر من 1600 طالب، لحين استكمال باقي الحرم الجامعي خلال الثلاث سنوات القادمة.

و تحفيزا للطلاب للتسجيل في أول دفعة، تعلن الجامعة عن تخفيض المصروفات الدراسية وكذلك عن منح تقترن بتفوق الطلاب فى دراستهم.

و قامت جامعة مصر للمعلوماتية EUI بتوقيع اتفاقية مع جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية

Purdue University, West Lafayette (PWL) ذات التصنيف الدولي المتقدم للحصول على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب مما يسمح للطالب قضاء أول أعوام دراسية فى مصر ثم اختيار دراسة العام الأخير فى الجامعة الدولية المتفق معها، بالإضافة إلى اتفاقية خاصة ماجستير مهني في مجال تأمين المعلومات.

وتم الاتفاق مع جامعة ميناسوتا الأمريكية University of Minnesota ذات التصنيف الدولى المتقدم في مجال علوم الحاسب، بحسب البيان.

وأضاف أنه جارٍ التفاوض مع جامعات أخرى عالمية في المجالات الدراسية الأخرى التى تقدمها الجامعة، وذلك في إطار هدف الجامعة الاستراتيجى "تعليم متميز على مستوى دولي في مصر" من خلال ضمان جودة التعليم والتعلم عن طريق مواءمة مناهج البرامج الدراسية التى تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية مع مناهج وبرامج الجامعات الأجنبية الشريكة.