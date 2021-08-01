تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 794 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 907 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6352 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.