أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يقفز 7 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع في بداية تعاملات اليوم جنيهين؛ لتصبح قيمة الزيادة على مدار اليوم 7 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 787 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 899 جنيهًا، والجنيه الذهب 6296 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 19.5 دولار، بنسبة صعود قدرها 1.09%؛ ليسجل 1811.2 دولار، في الساعة 5:42 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.