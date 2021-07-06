Masrawy logo white

أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يقفز 7 جنيهات اليوم

04:47 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يقفز 7 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع في بداية تعاملات اليوم جنيهين؛ لتصبح قيمة الزيادة على مدار اليوم 7 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 787 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 899 جنيهًا، والجنيه الذهب 6296 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 19.5 دولار، بنسبة صعود قدرها 1.09%؛ ليسجل 1811.2 دولار، في الساعة 5:42 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر الذهب سعر جرام الذهب

الخبر التالى:

أسعار الأسمنت ترتفع 50 جنيهًا للطن بعد قرار خفض الإنتاج

كورونا.. لحظة بلحظة

175

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282257

إجمالي الإصابات

16384

إجمالي الوفيات

214852

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر نصف نهائي يورو 2020.. إيطاليا 0-0 إسبانيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا