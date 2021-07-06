الغرف التجارية: استقرار أسعار اللحوم والأسماك وهبوط الدواجن والخضر في يونيو

كتب- مصطفى عيد:



أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق شهدت استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية خلال الشهر الماضي على أساس شهري، بينما شهدت تراجعا في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الثلاثاء.

وتلقى المهندس إبراهيم العربي، التقرير الشهري لمراقبة متغيرات الأسواق والذي يصدره الاتحاد بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لمراقبة متغيرات الأسواق المحلية من حيث الأسعار والتوافر الكمي والجغرافي للسلع الاستهلاكية.

وأكد التقرير استقرار أسعار معظم أنواع الأسماك على أساس شهري ليسجل سعر كيلو "البلطي الكبير" نحو ٢٥ جنيها، بينما تراجع سعره مقارنة بالعام الماضي حينما سجل ٢٨ جنيها في يونيو 2020، كما شهد سعر كيلو "البلطي المتوسط" تراجعا بنحو ٣٠% ليسجل ٢٠ جنيها مقابل ٣٠ جنيها خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض سعر كيلو"البوري المتوسط" بنسبة ١١% ليسجل ٤٠ جنيها مقابل ٤٥ جنيها، فيما استقرت أسعار "الأسماك المجمدة الروسي الكبيرة" عند مستوى ٤٠ جنيها، وكذلك سعر علب التونة المفتتة زنة (١٨٥ جراما) عند مستوى ١٢ جنيها، وفقا للتقرير.

كما شهدت الأسواق استقرارا في أسعار اللحوم على أساس سنوي وشهري خلال يونيو الماضي، حيث استقر سعر كيلو"الكندوز البلدي" عند مستوى ١٣٠ جنيها، وسعر كيلو "البتلو" عند ١٤٠ جنيها، كما استقر سعر كيلو"الضأن بالعظام" عند ١٤٠ جنيها، وكيلو اللحم "الجملي" عند ١١٠ جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو اللحم "البرازيلي" نحو ٧٠ جنيها، وسعر كيلو"الكبدة البرازيلي المجمدة" عند ٤٥ جنيها.

وشهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا على أساس شهري ليتراجع سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض" مسجلا ٣٠ جنيها في يوليو مقارنة بنحو ٣١ جنيها في شهر مايو الماضي، بينما ارتفع السعر على أساس سنوي مقارنة بـ 27 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي.

وسجل سعر كيلو "الدجاج الحي البلدي" خلال يونيو الماضي ٤٠ جنيها مقابل ٤١ جنيها عن الشهر الذي سبقه، بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي، حينما سجل السعر ٣٥ جنيها في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير.

وانخفض سعر كيلو "صدور الدجاج المخلية" مسجلا ٦٥ جنيها مقابل ٧٠ جنيها خلال شهر مايو بينما انخفض عن سعره خلال العام الماضي والذي سجل نحو ٦٢ جنيها.

وفيما يتعلق بالخضروات والفاكهة شهدت الأسواق تراجعا في أسعار الخضروات بشكل متباين على أساس شهري وسنوي، بينما شهدت أسعار الفاكهة الطازجة ارتفاعا موسميا.

وسجلت أسعار كيلو الليمون تراجعا ملحوظا بنحو ٣٣% ليبلغ ٢٠ جنيها في يونيو الماضي مقابل ٣٠ جنيها في يونيو 2020، كما شهدت أسعار الطماطم المتوسطة تراجعا بنحو ١٧% لتسجل خلال شهر يونيو الماضي نحو 2.5 جنيه للكيلو مقارنة بنحو ٣ جنيهات.

كما تراجعت أسعار كيلو البصل الأبيض الذهبي بنحو ١٤% مسجلة ٣ جنيهات مقابل ٣.٥ جنيه للكيلو في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو الفلفل الأخضر بنحو 8% مسجلا ٦ جنيهات مقابل ٦.٥ جنيه.

واستقر سعر كيلو الفاصوليا عند مستوى ٨ جنيهات، كما استقر سعر كيلو الباذنجان الأسود الرومي عند مستوى ٥ جنيهات، وسعر كيلو الجزر عند ٥ جنيهات، وكيلو التفاح الأصفر المستورد عند ٢٥ جنيها.

فيما ارتفع سعر كيلو الثوم البلدي القديم بنحو ٢٥% مسجلا ١٥ جنيها مقارنة بنحو ١٢ جنيها في يونيو ٢٠٢٠، كما شهدت أسعار كيلو"الخيار" زيادة بنحو ٣٠ % ليسجل سعر الكيلو ٦.٥ جنيه مقابل ٥ جنيهات.

كما شهدت أسعار البقوليات والدقيق والسكر استقرارا عاما على أساس شهري.



ورصد التقرير مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أسعار الأضاحي بالأسواق والتي سجلت ارتفاعات طفيفة تتراوح من جنيهين إلى ٥ جنيهات مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل كيلو اللحم القائم "الجاموسي" إلى ٥٢ جنيها، والكيلو"البقري" القائم إلى ٥٨ جنيها، وكيلو الخروف الضأن القائم بسعر ٧٠ جنيها، فيما وصل سعر كيلو الجملي الصغير إلى٥٠ جنيها قائم.