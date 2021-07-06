الضرائب: 31 يوليو آخر موعد لتقديم إقرار المرتبات ربع السنوي

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يوليو الجاري يشهد عددا من الالتزامات على المجتمع الضريبي، وفقا لبيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد القادر أن من بين هذه الالتزامات التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، وهو إقرار المرتبات ربع السنوي (نموذج 4 مرتبات) .

وذكر أن أهمية هذا الالتزام تأتي بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2020، حيث أصبح عدم الالتزام بتقديم هذا الإقرار في موعده المحدد قانوناً والذي ينتهي في 31 يوليو يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى 3 آلاف جنيه.

وأوضح عبد القادر أن العقوبة قد تصل إلى 2 مليون جنيه في حال التأخر عن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.

وأشار إلى أن من بين الالتزامات الهامة على الممولين أيضا خلال شهر يوليو تقديم نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك بالنسبة لجهات الالتزام داخل المجتمع الضريبي.

وأكد عبد القادر ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات وكذلك جهات الالتزام بتقديم النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة لكى يستفيدوا من المزايا التي حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات، حيث أن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة.

وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.