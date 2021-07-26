توقعات بارتفاع أسعار البن بعد تأثر محصول البرازيل ببرودة الطقس

كتبت- شيرين صلاح:

توقع حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البن خلال الأشهر المقبلة وخاصة بعد تأثر محصول البن في البرازيل ببرودة الطقس.

ووفقا لوكالة بلومبرج، تواجه أكبر دولة مصدرة للبن في العالم أجواء بادرة لم تحدث منذ أكثر من 25 عاما، مما يضعف الآمال في الحصاد ويهدد برفع أسعار المشروبات ذات الشعبية.

ومن المتوقع أن يستمر الصقيع في البلاد حتى نهاية يوليو الجاري، بحسب الوكالة.

وقال فوزي، إن مصر تستورد البن من البرازيل وإندونسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.

وأضافت بلومبرج، أن آخر موجتي صقيع ستعرض ما بين مليون إلى مليوني كيس من محصول البرازيل للخطر في موسم 2022-2023، وفقاً لمسح أجرته شركة "كازارينا تريدينغ"، ومقرها ميناس جيرايس، وهو المسح الذي شمل مصدرين ومهندسين زراعيين.

وأدى الجفاف الذي حدث في وقت سابق من هذا العام إلى خفض إنتاج صنف "أرابيكا"، وهو نوع الحبوب الذي تفضله شركة "ستاربكس".

وذكر فوزي، أنه إلى الآن الأسعار مستقرة في السوق المحلي.

يتراوح سعر كيلو البن السادة بين 92 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو البن المحوج بين 120 و132 جنيهًا، وفقا لقول فوزي.

وأضاف رئيس الشعبة، أن ما حدث لأشجار البرازيل هذا العام قد يتسبب في استمرار زيادة السعر عامين وثلاثة أعوام في الأسواق.

وقال أحد المزارعين لبلومبرج، إن الصقيع يحرق الأوراق والأغصان على الأشجار، مما يقلل من التوقعات لعام 2022 و يبدد الآمال في محصول وفير من شأنه تجديد المخزونات.

وأضاف أن ذلك يعتبر أمرا هاما للمزراعين، نظرا لأن أشجار البن تستغرق دورة مدتها سنتان للإنتاج.

وتستورد مصر استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، بحسب رئيس شعبة البن.