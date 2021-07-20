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تراجع أسعار الطماطم والبطاطس في أول أيام عيد الأضحى

01:01 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس في أول أيام عيد الأضحى

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت _ دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس، بينما ارتفعت أسعار الخيار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو الطماطم اليوم 35 قرشا، فيما تراجعت أسعار البطاطس جنيهين، في أول أيام عيد الأضحى مقارنة بأمس الاثنين.

وارتفع سعر كيلو الخيار، اليوم، جنيها، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 3 و 6 جنيهات للكيلو، وقا لبيانات السوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.4 و2.4 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

البطاطس بين جنيهن و 5جنيهات، بانخفاض جنيهين.

البصل بين 1.5 جنيه و 3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و 2.25 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 12 جنيها و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها

أسعار الخضر والفاكهة أسعار الخضروات أسعار الفاكهة أسعار الطماطم عيد الأضحى

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