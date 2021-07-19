Masrawy logo white

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور قبل عيد الأضحى

10:06 ص الإثنين 19 يوليه 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور قبل عيد الأضحى

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، قبل عيد الأضحى، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، بين 20 و22 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 جنيها و120 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية عيد الأضحى سوق العبور

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور قبل عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا