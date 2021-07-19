أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور قبل عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، قبل عيد الأضحى، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، بين 20 و22 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 جنيها و120 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.