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المالية تفرج عن حاويات إكسسوارات المحمول باستثناء العاملة بتقنية البلوتوث

11:18 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
المالية تفرج عن حاويات إكسسوارات المحمول باستثناء العاملة بتقنية البلوتوث

إبراهيم العربي رئيس الاتالاتحاد العام للغرفة التجا

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الاتحاد العام للغرفة التجارية، عن استجابة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالإفراج عن حاويات إكسسورات المحمول، باستثناء الإكسسورات التي تعمل بتقنية البلوتوث.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم الأربعاء، ناقش الإفراج عن الحاويات بعد الفرز والتجنيب، أو التجزئة والإفراج عن مشمول الحاويات باستثناء الإكسسوارات التي تعمل بتقنية البلوتوث والتي تبحث حاليًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستثنى القرار الإكسسورات التي تعمل بتقنية البلوتوث لضمان سير العملية التجارية في مسارها الطبيعي، وهو ما وافق عليه رئيس مصلحة الجمارك للمساهمة في ضبط السوق.

وجاءت مناقشة الاتحاد مع كلا من وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ، وأحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة مع رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري.

وكان اتحاد الغرف التجارية رفع مذكرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث القرار التي أعلنته وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن حاويات إكسسورات المحمول.

ووجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على دعمهما واستجابتهم لمقترحات التجار ، وحرصهم على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق.

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