البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.49%، إلى مستوى 10283 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس بنسبة 0.79% إلى مستوى 10233 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.