تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 2.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19.5 و21.5 جنيه، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 47 إلى 53 جنيهًا، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.