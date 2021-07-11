3.8 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد من الضرائب والرسوم في يونيو الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو ٣ مليارات و٨٠٢ مليونًا و٨٩٣ ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول ٨ آلاف و١٧٥ شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأشار التقرير إلى أن من هذه السلع والبضائع: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت ٥٨٤ مليونًا و٩٤٠ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات ٣ مليارات و٢١٧ مليونًا و٩٥٣ ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت خلال شهر يونيو الماضي بتصدير مشمول ٦٣٢ بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية بقيمة إجمالية بلغت ٨٧٦ مليونًا و٥٩ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية.

وأوضح أنه تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ ٥٣١ ألفا و٢٥٨ جنيها.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.