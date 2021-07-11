ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 65 و80 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي، اليوم بين 20 و22 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 جنيها و120 جنيها، وسعر كيلو البوري بين 47 إلى 53 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.