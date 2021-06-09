كيف تطورت تحويلات المصريين في الخارج منذ بداية 2020؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 4.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020.

وبحسب بيان صدر أمس من البنك المركزي، سجلت قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.85 مليار دولار مقابل نحو 7.49 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

ولكن مع المقارنة على أساس سنوي شهدت تحويلات المصريين في الخارج هبوطا طفيفا خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 7.87 مليار دولار.

ويرصد مصراوي تطور تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل ربع سنوي منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية مارس 2021 من خلال الإنفوجرافيك التالي.