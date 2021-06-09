الصناعات الهندسية تخاطب "التجارة" لزيادة رسم الصادر على خردة النحاس لمنع تصديره

كتبت- شيرين صلاح:

أرسلت غرفة الصناعات الهندسية مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة منذ عدة أيام لزيادة رسم الصادر على خردة النحاس إلى 45 ألف جنيه للطن لمنع تصديره، وفقا لما قاله المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لمصراوي.

وكانت مصر فرضت رسم صادر على خردة النحاس بنحو 20 ألف جنيه للطن منذ عام 2018.

وذكر المهندس، أنه بعد زيادة الخام بالبورصات العالمية، أصبح رسم الصادر المفروض غير كافيا لمنع البعض من تصديره.

وأضاف المهندس، أن ارتفاع أسعار الخام بالبورصات العالمية خلال الأشهر الماضية أدى إلى اتجاه بعض المصدرين إلى صهر خردة النحاس وإعادة تشكيلها إلى منتجات أخرى وتصديرها للخارج.

وارتفع سعر طن النحاس بالبورصات العالمية حاليا إلى 10 آلاف دولار للطن مقابل 6 آلاف دولار و6500 دولار للطن سابقا قبل الزيادة، بحسب المهندس.

كما ارتفع سعر كيلو النحاس بالسوق المحلي إلى 225 جنيهًا حاليا بدلا من 160 جنيهًا سابقًا قبل زيادة الخام، وفقا لما ذكره المهندس.

ووفقا لقول المهندس، فإن مصر من الدول التي تسمح بتصدير خردة النحاس إلى الخارج، مشيرا إلى أن نسبة التصدير إلى الخارج ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وذكر المهندس، أن مصر تستورد خام النحاس بنسبة 100% من الخارج.

وقال رئيس الغرفة، إن زيادة التصدير أدى إلى حدوث عجز في كميات الخردة في السوق المحلي، وأغلقت عدد من الورش الصغيرة بسبب تراجع الخام بالسوق المحلي بعد زيادة تصديره.