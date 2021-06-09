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البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:15 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 9960 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.36%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 9963 نقطة.

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