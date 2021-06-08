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أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:16 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 812 جنيهًا مقابل 810 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 696 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4496 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 4.05 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.21%، ليسجل سعر الأوقية 1895.1 دولار، في الساعة 12:26 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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