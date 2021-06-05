بعد قفزة أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات السبت

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 811 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم695 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 927 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4488 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت 6 جنيهات مع صعود أسعار الخام عالميًا.

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.11% في نهاية تداولات أمس-آخر جلسات الأسبوع-وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب1891.5 دولار، بارتفاع أكثر من 20 دولارا.

واليوم وغدا العطلة الرسمية للبورصات العالمية.