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مشتريات عربية تصعد بالبورصة 1.3% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:12 م الأربعاء 30 يونيو 2021
مشتريات عربية تصعد بالبورصة 1.3% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 1.32% إلى مستوى 10256 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.76%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 49.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 44.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 4.6 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.47% إلى مستوى 10123 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين المصريين

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