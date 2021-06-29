إقبال ضعيف على شراء الملابس رغم اقتراب عيد الأضحى
كتبت- دينا خالد:
عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس ضعيف جدا، على الرغم من اقتراب موسم عيد الأضحى.
وأرجع حسن الركود في الوقت الحالي إلى فترة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن أغلب محلات الملابس تقدم عروضا وتخفيضات على الملابس لتحريك حالة الركود التي يعاني منها القطاع.
وتابع أن هناك محلات تقدم عروضا وصلت إلى اشتري 5 قطع واحصل على 10 قطع هدية.
وتوقع حسن، أن يحدث تحرك في الأسواق وزيادة في الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
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