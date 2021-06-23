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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:01 م الأربعاء 23 يونيو 2021
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية اليوم الأربعاء، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10272 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء 34 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 16.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 50.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز خلال جلسة أمس، بنسبة 1.44% إلى مستوى 10206 نقطة.

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