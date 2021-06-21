Masrawy logo white

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

04:56 م الإثنين 21 يونيو 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 767 جنيهًا، وهو نفس سعر الصباح.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 877 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6136 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 10.2 دولار، بنسبة صعود قدرها 0.58%؛ لتسجل 1874.4 دولار، في الساعة 4:07 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

الخبر التالى:

سحر نصر تستضيف مجموعة من خريجي الجامعة الأمريكية بمنزلها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا