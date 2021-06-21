تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 767 جنيهًا، وهو نفس سعر الصباح.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 877 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6136 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 10.2 دولار، بنسبة صعود قدرها 0.58%؛ لتسجل 1874.4 دولار، في الساعة 4:07 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.