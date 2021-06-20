تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 9864 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.66%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 9865 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.