تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 9864 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.66%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 9865 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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