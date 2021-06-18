أسعار الذهب في مصر تتراجع 43 جنيهًا في أسبوع.. ماذا حدث؟

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 43 جنيهًا في أسبوع، رغم تماسك الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم الجمعة 768 جنيهًا مقابل 811 الجمعة الماضي.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 658.3 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 877.7 جنيه، والجنيه الذهب نحو 6144 جنيهًا.

وعالميًا، يتجه الذهب صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعد أن تسبب تحول الفيدرالي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار، وأثر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر.

ووفقا لبيانات "سي إن بي سي" فإن أسعار الذهب عالميًا منخفضة 5% في الأسبوع.

وأشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023، وهو ما تسبب في انهيار أسعار الذهب ملاذًا آمنًا.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.

ورغم أن الذهب يُعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.