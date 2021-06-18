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تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال الأسبوع

01:07 م الجمعة 18 يونيو 2021
تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال الأسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

تباين أداء أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، لتجارة الجملة.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 22 و26 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و85 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

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