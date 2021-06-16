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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:57 م الأربعاء 16 يونيو 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.11% إلى مستوى 9880 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 49.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 43.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 5.5 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 9891 نقطة.

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