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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:28 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.9 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.9 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر سوق العبور أسعار الفاكهة سوق الجملة

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