ارتفاع أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض تقفز 5 جنيهات بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء جنيهًا واحدًا بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وفقا لقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 27 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا على حسب المنطقة التي تباع بها.

وقفز سعر كرتونة البيض 5 جنيهات، لتصل بالمزرعة إلى 41 جنيهًا مقابل 36 جنيهًا الأسبوع الماضي، ليباع بالأسواق بين 45 و46 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.