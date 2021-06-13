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ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:48 ص الأحد 13 يونيو 2021
ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.8 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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