تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

وظل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ثابتا بين 30 و120 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.